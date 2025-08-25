Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 25 agosto 2025
Cronaca martedì 05 aprile 2016 ore 09:01

Fugge dalla casa famiglia e accoltella poliziotti

Un 17enne straniero rintracciato dagli agenti tra i banchi del mercato di piazza Cavallotti dopo la fuga dalla struttura



LIVORNO — La sua reazione, alla vista dei poliziotti, è stata molto violenta e ne ha feriti due, fortunatamente in maniera lieve, con un coltello.

Il minorenne è stato poi bloccato, denunciato e riaccompagnato alla casa famiglia da dove si era allontanato.

