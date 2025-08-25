L'enfasi dell'arbitro Manganiello che allo stadio annuncia «È fuorigioco», ironia sui social e in tv
Cronaca martedì 05 aprile 2016 ore 09:01
Fugge dalla casa famiglia e accoltella poliziotti
Un 17enne straniero rintracciato dagli agenti tra i banchi del mercato di piazza Cavallotti dopo la fuga dalla struttura
LIVORNO — La sua reazione, alla vista dei poliziotti, è stata molto violenta e ne ha feriti due, fortunatamente in maniera lieve, con un coltello.
Il minorenne è stato poi bloccato, denunciato e riaccompagnato alla casa famiglia da dove si era allontanato.
