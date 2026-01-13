Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:30 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Martedì 13 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Oculistica, Vito Giudice nuovo direttore ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio Due aggressioni al Pronto soccorso
corriere tv
Tremila persone per ascoltare Barbero e Cazzullo su San Francesco, «Meglio di una finale di calcio»
Tremila persone per ascoltare Barbero e Cazzullo su San Francesco, «Meglio di una finale di calcio»

Cronaca Martedì 14 Gennaio 2025 ore 08:00

Giovane accoltellato ad un fianco

Condividi
Ambulanza (foto di archivio)

Un 31enne è stato soccorso domenica sera in un parco. Indaga la polizia di Stato



LIVORNO — Un 31enne, di origine marocchina, domenica sera è stato soccorso da un'ambulanza della Svs Livorno e dal medico del 118.

Il giovane sarebbe stato accoltellato ad un fianco e soccorso in gravi condizioni, secondo quanto riportato da Il Tirreno.

È accaduto nell'area verde di via Crispi. Dopo essere stato soccorso il 31enne è stato portato al Pronto soccorso per tutte le cure necessarie.

Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato e saranno importanti anche le imprese di videosorveglianza della zona per ricostruire i fatti.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Le iniziative sono organizzate da Spi-Cgil e Silp-Cgil in collaborazione con il Comune di Livorno
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Oculistica, Vito Giudice nuovo direttore

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio

Cronaca

Due aggressioni al Pronto soccorso