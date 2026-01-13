Cronaca Martedì 14 Gennaio 2025 ore 08:00
Giovane accoltellato ad un fianco
Un 31enne è stato soccorso domenica sera in un parco. Indaga la polizia di Stato
LIVORNO — Un 31enne, di origine marocchina, domenica sera è stato soccorso da un'ambulanza della Svs Livorno e dal medico del 118.
Il giovane sarebbe stato accoltellato ad un fianco e soccorso in gravi condizioni, secondo quanto riportato da Il Tirreno.
È accaduto nell'area verde di via Crispi. Dopo essere stato soccorso il 31enne è stato portato al Pronto soccorso per tutte le cure necessarie.
Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato e saranno importanti anche le imprese di videosorveglianza della zona per ricostruire i fatti.
