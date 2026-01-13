Questo sito contribuisce alla audience di 
Martedì 13 Gennaio 2026
Grave una 16enne travolta da uno scooter
Cronaca Martedì 13 Gennaio 2026 ore 12:47

Grave una 16enne travolta da uno scooter

Foto di archivio

La ragazza stava attraversando la strada per andare a scuola. Feriti il 60enne a bordo dello scooter e altre due persone



LIVORNO — Questa mattina poco prima delle 8, in viale Carducci, un uomo di 60 anni a bordo di uno scooter ha investito una giovane di 16 anni mentre stava attraversando la strada.

Poi lo scooter è finito contro un'auto. La 16enne è stata trasportata in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno. In seguito è stata ricoverata nel Reparto di rianimazione.

E avrebbe riportato importanti traumi anche il 60enne a bordo dello scooter. Ci sono poi due altri feriti che erano a bordo dell'auto.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica.

Accertamenti in corso da parte della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Notizia in aggiornamento)

