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Attualità Sabato 28 Febbraio 2026 ore 18:30

Tre Ponti, ripartono i lavori

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Lo ha annunciato il sindaco di Livorno Luca Salvetti con un post su Facebbook



LIVORNO — "Buone notizie sui 3 Ponti, firmato il subentro della ditta.Regione Toscana e Genio Civile possono far ripartire la parte conclusiva dei lavori a terra per accogliere poi il grande ponte già realizzato in Sicilia".

Lo ha fatto sapere il sindaco di Livorno Luca Salvetti con un post su Facebook.

Salvetti ha spiegato che la Regione Toscana e il Genio civile, che seguono l'opera, hanno sbloccato la situazione di stallo che si era creata.

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