A Pediatria la medaglia al valore cinofilo

Premiato il progetto con i cani-bagnino "Un tuffo in corsia". Ecco le motivazioni del Premio ricevuto a Firenze

LIVORNO — Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno guidato dal primario Roberto Danieli è stato premiato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze con la medaglie al valore cinofilo per il progetto, primo del genere in Toscana, “Un tuffo in corsia” che ha portato i cani-bagnino tra i piccoli degenti grazie alla collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics).

“Siamo molto felici – ammette Roberto Danieli, direttore Pediatria Livorno presente alla cerimonia di premiazione assieme alla pediatra Eleonora Dati – di questo riconoscimento che va a premiare il valore innovativo di un progetto pilota partito lo scorso anno. Da alcuni mesi, infatti, degli splendidi esemplari di golden retriever accompagnati dagli addestratori della Sics Toscana vengono periodicamente a fare visita ai nostri ricoverati portando momenti di svago molto graditi e apprezzati non solo dai piccoli, ma anche da genitori e operatori sanitari. Questi animali, oltre ad essere certificati dal punto vista veterinario, sono specificatamente addestrati e brevettati per attività di salvaguardia e salvataggio delle spiagge e su macerie, ma impiegati anche in importanti progetti sociali di supporto per associazioni o realtà scolastiche. Tutte caratteristiche che permette loro di poter stare serenamente con i nostri bambini. Il ricovero rappresenta sempre un momento di disagio dovuto al fatto di vivere un momento di malattia in un ambiente sconosciuto. Iniziative del genere mirano ad alleviare questo disagio e il contatto con animali migliora il benessere e promuove la guarigione”.



La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la principale organizzazione di volontariato nazionale e internazionale, dedita alla formazione e all’addestramento di unità cinofile destinate principalmente al soccorso in acqua. La manifestazione è la testimonianza del grande lavoro che l’associazione sta portando avanti da tempo su tutto il territorio italiano e principalmente in Toscana (SCS Firenze ODV) con oltre 140 unità cinofile e diversi salvataggi ogni anno.



Del comitato d’onore della giuria facevano parte il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il comandante generale guardia costiera ammiraglio Nicola Carlone, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente dell’ordine dei medici veterinari Firenze-Prato Enrico Loretti ed il presidente nazionale Sics Ferruccio Pilenga.



Presenti alla cerimonia anche la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, il procuratore generale di Firenze Filippo Spiezia, il comandante dell’Accademia Navale di Livorno Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani e molte altre autorità civili e militari.

In foto alcuni momenti della premiazione e dell’avvio del progetto.