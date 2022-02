In 500 si radunano fuori dai locali

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

19 violazioni al codice della strada, un locale sanzionato e 20 persone identificate. I numeri dell'operazione Movida

LIVORNO — 19 violazioni al codice della strada, un locale sanzionato e 20 persone identificate. Sono questi i numeri dell'operazione Movida della polizia di Stato, che si è svolta ieri sera con controlli nel centro cittadino, che hanno interessato in particolare via Cambini e le aree limitrofe

"Già sin dalle 20,45 -si legge in una nota della questura- si è potuta constatare la presenza di circa 500 avventori all'esterno dei locali pubblici, con una situazione di particolare criticità rispetto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative emesse per contrastare la diffusione del contagio".

Polizia di stato e polizia municipale hanno fatto disperdere la folla e fatto spostare diversi veicoli che erano stati parcheggiati in divieto di sosta in via Roma e via Marradi. 19 le contravvenzioni in materia di Codice della Strada.

Una sanzione amministrativa di mille euro, per diffusione di musica senza la prevista autorizzazione, è scattata nei confronti di un locale del centro, all'esterno del quale si era radunato un folto gruppo di persone.

I controlli verranno replicati anche questa sera.