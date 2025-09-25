Sport lunedì 14 maggio 2018 ore 08:58
In centocinquanta per la pedalata
La 32° edizione della “biciclettata” non competitiva a Livorno triplica i numeri di adesione rispetto al 2017. Circa 150 persone in sella
LIVORNO — Sono numeri importanti quelli che raccontano, a Livorno, l’edizione 2018 di Bicincittà, manifestazione nazionale targata Uisp, che in città è stata organizzata domenica 13 maggio dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.
In circa 150 persone, tra grandi e piccini, si sono infatti presentati ai nastri di partenza della pedalata non competitiva, triplicando la quota raggiunta nel 2017.
Il segno della crescita esponenziale di questo evento, nonché della sensibilità dei livornesi, che oltre a ritagliarsi una piacevole mattina in sella alle due ruote, vivendo la città in modo sostenibile e a un’altra velocità, hanno dato il loro contributo al fine benefico dell’evento, il cui ricavato verrà devoluto, tramite bonifico bancario, al fondo solidarietà “ALLUVIONE DI LIVORNO”, gestito dal Comune di Livorno.
