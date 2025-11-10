Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 10 novembre 2025
Cronaca lunedì 10 novembre 2025 ore 19:55

Incendio in un condominio, cinque intossicati

Foto di archivio

Sono stati portati al Pronto soccorso di Livorno, fra loro anche una bimba di 4 anni



LIVORNO — Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 10 Novembre, in un condominio Casalp nella zona della Leccia in via Guadalajara.

Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo, tre donne, un uomo ed una bambina di 4 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, due ambulanze della Misericordia di Livorno e di Montenero e l'automedica.

Tutte e cinque le persone sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno per gli accertamenti.

Le fiamme sono partite da uno scantinato e il fumo ha invaso la palazzina tanto che gli abitanti del condominio sono usciti in strada.

La palazzina è stata evacuata temporaneamente.

Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio.

