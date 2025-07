Lotto Zero, "Governo boccia finanziamento opera"

Gazzetti e Siriani (Pd): "Atteggiamento irresponsabile dopo lo stop in Commissione all'emendamento con il quale si chiedeva il sostegno economico"

LIVORNO — “Il governo Meloni getta la maschera e si conferma il vero nemico del Lotto Zero di Livorno. I parlamentari di centrodestra, tradendo le attese del territorio, hanno bocciato l'ordine del giorno presentato in aula dai parlamentari Pd per il finanziamento della progettazione dell'opera. Un atteggiamento irresponsabile che arriva dopo lo stop in Commissione all'emendamento con il quale si chiedeva il sostegno economico da parte del governo alla realizzazione dell'opera".

Queste le parole di Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture Pd Toscana, e il deputato dem Marco Simiani in una nota congiunta.

"Un doppio no che smentisce promesse e commoventi rassicurazioni che si sono sciolte come neve al sole. Il tutto unito con un'azione di disinformazione che ha visto il centrodestra spargere anche clamorose fakenews, come che il Lotto Zero non fosse inserito nel PRIIM ovvero il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità approvato dalla Regione Toscana. - hanno proseguito - Dichiarazioni totalmente prive di fondamento visto che il Lotto Zero Maroccone Chioma è riportato a pagina 55 dell’allegato al monitoraggio del PRIIM adottato dalla giunta a metà giugno. Nel paragrafo viene anche ricordato come l’intervento sia stato confermato tra le priorità segnalate al Ministero delle Infrastrutture nell’aprile 2023. Un richiamo che dimostra l'attenzione al tema portata avanti in questi anni dalla giunta guidata dal presidente Giani, con l'azione dell'assessore Baccelli ed il costante supporto del Consiglio regionale".

"Un'attenzione che, purtroppo, non si ritrova nell'atteggiamento del governo Meloni e dei parlamentari del centrodestra che si dimostrano essere i primi e veri avversari di questa infrastruttura. Ma il Pd non si arrende e lavorerà per presentare nuove richieste legate al Lotto Zero che rappresenta un'opera strategica e assolutamente necessaria”, hanno concluso.