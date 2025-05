Malattie infettive, un convegno per parlarne

L'evento è in programma sabato 2 dicembre. Fra gli argomenti ci saranno la meningite, l'Hiv, infezioni tropicali. Presente il primario Spartaco Sani

LIVORNO — Prenderà il via sabato 2 dicembre dalle 8,30 alle 13,30 nella sala convegni dell'Ordine dei Medici l’incontro riservato a medici chirurghi sulle Malattie infettive emergenti e riemergenti.

“Il corso – spiega Spartaco Sani, direttore della UO Malattie Infettive all’ospedale di Livorno nonché responsabile scientifico dell’evento – affronterà il tema delle malattie infettive emergenti. Fra queste le infezioni virali di origine tropicale che possono colpire i viaggiatori e che sono sempre più frequenti, come Dengue, Chykungunya e Zika, e che possono dare focolai epidemici anche autoctoni per la presenza nella nostra area geografica della zanzara tigre che è un vettore idoneo alla trasmissione. Ma anche la febbre del West Nile, che è presente anche in Italia e della quale si sono avuti recentemente i primi due casi nella provincia livornese con interessamento neurologico. Oppure alcune malattie infettive riemergenti come le infezioni a trasmissione sessuale Hiv e sifilide oppure la malattia menigococcica e le infezioni batteriche invasive (pneumococco, haemophylus) con particolare riferimento alla situazione Toscana che è stata interessata nel 2015-2017 ad un cluster epidemico di sepsi meningococcica grave ad elevata mortalità e morbilità”.