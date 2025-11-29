Strategie contro le microplastiche in mare

Dalla gestione dei rifiuti alla sensibilizzazione dei cittadini, le soluzioni emerse ieri all’Acquario di Livorno

LIVORNO — Il Mediterraneo è uno degli ecosistemi globali più vulnerabili all’inquinamento da plastiche e microplastiche: è un mare semichiuso, con una forte antropizzazione costiera, attraversato da un traffico navale intenso. Riceve inoltre i flussi di grandi fiumi come il Po, il Rodano, l’Ebro e il Nilo, che raccolgono lungo il loro corso detriti derivanti da attività inquinanti sulla terraferma.

Le microplastiche, come dimostrato nel 2022 da uno studio condotto con l’Università di Firenze, stanno aumentando in modo costante, registrando valori preoccupanti in particolare nelle zone ad alta pressione antropica.

In alcuni tratti del bacino le concentrazioni sono cresciute dell’80% in soli due anni e mezzo e ogni anno arrivano in mare tra 150.000 e 610.000 tonnellate di plastica, soprattutto in forma microframmentata: la maggioranza delle particelle misura tra 0,1 e 1 mm, quindi è facilmente ingeribile dalla fauna marina.



Questo è il quadro che è emerso ieri all’Acquario di Livorno durante la giornata di studi promossa dal Consiglio Regionale della Toscana insieme ad Anci Toscana con esperti, amministratori, associazioni e cittadini per avviare un confronto sul fenomeno dilagante dell’inquinamento da microplastiche e riflettere sui possibili interventi di prevenzione e cura.



“Siamo entusiasti di aver ospitato questo evento. - ha commentato l’assessora del Comune di Livorno Giovanna Cepparello - Noi amministratori abbiamo bisogno del supporto della comunità scientifica per prevenire e curare il fenomeno sempre più diffuso delle microplastiche disperse in ambiente: bisogna mettere in campo delle strategie che si basino su un dialogo con gli esperti”.



“Quello a Livorno è stato un incontro molto importante che ha messo attorno a un tavolo il Consiglio Regionale della Toscana, Anci e gli esperti dell’Università di Firenze”, ha affermato il Consigliere Regionale Alessandro Franchi.

“Dobbiamo favorire il dialogo tra soggetti diversi perché si impegnino tutti su un tema fondamentale, in particolare per un territorio come la Toscana dove il mare è al cuore di un’economia fiorente e di forti tradizioni per la comunità”, ha aggiunto.



“Non possiamo più fare a meno di occuparci di questo problema”, ha dichiarato la sindaca di Castiglione della Pescaia e delegata di Anci Toscana alle politiche del mare Elena Nappi. “Dobbiamo costruire con le Università delle banche dati e dobbiamo dare vita a una lotta strategica in rete: deve nascere una coscienza del Mediterraneo. In questa attività di contrasto il ruolo dei Comuni è fondamentale perché siamo la micro-rete sul territorio, il front-office dei cittadini”.



Dopo i saluti istituzionali introdotti dal direttore di Anci Toscana Simone Gheri, la responsabile del dipartimento ciclo integrato dei rifiuti di Anci Carmelina Cicchiello e Stefania Di Vito di Legambiente hanno fornito un quadro aggiornato delle politiche di prevenzione e gestione.



È seguita una sessione introdotta e coordinata dal professor Guido Chelazzi, presidente dell’Accademia Colombaria e professore emerito di ecologia su come “curare il fenomeno” con tre ricercatori dell’Università di Firenze: Duccio Cavalieri (Dipartimento di Biologia), Tania Martellini (Dipartimento di Chimica) e Alberto Ugolini (Dipartimento di Biologia), che ha descritto l’importante ruolo dei talitri, piccoli crostacei marini, nella degradazione delle microplastiche.



È intervenuto infine il ricercatore, scrittore e navigatore Lorenzo Cipriani, che ha illustrato i risultati della campagna di monitoraggio effettuata nel Mediterraneo e nell’Alto Tirreno a bordo della barca a vela Milanto.