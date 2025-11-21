Natale, apre il negozio solidale di Emergency

Crozza è una Meloni scatenata: «Povera sinistra, che pena mi fa». E intanto Tajani saltella

Si potranno acquistare oggetti solidali e così sostenere le attività delle ong. Ecco le date e gli orari

LIVORNO — Un piccolo gesto, un dono ai propri cari e a chi soffre nel mondo. L’impegno di Emergency da più di 30 anni è aiutare e curare i dimenticati della Terra, promuovendo una cultura di pace. Oggi più che mai, in un mondo in cui guerre e povertà affliggono molti, ogni atto di solidarietà ha un valore.

Acquistando online o negli Spazi Natale sostieni i progetti dell’ong nei 9 Paesi in cui è attiva.

A Livorno dal 22 Novembre al 24 Dicembre si possono trovare tante idee regalo solidali. Dai gioielli in ceramica iraniani alle decorazioni natalizie dall’Indonesia, puoi trovare oggetti, prodotti per la cura di sé e alimenti dall’Italia e dal mondo nel negozio di Natale Emergency nel Centro commerciale “Fonti del Corallo”, in Via Gino Graziani 6 aperto il giorno 22 Novembre dalle ore 16 alle ore 20 e poi ogni giorno dalle ore 9 alle ore 20.

Sugli scaffali e online i prodotti con logo Emergency: dalle magliette alle tazze, passando per i braccialetti e gli astucci creati da Made in carcere, progetto sociale che coinvolge donne detenute.

Anche quest’anno è disponibile l’agenda settimanale Moleskine, corredata da stickers con il logo dell’ong. Non può mancare il calendario 2026, con collage ispirati al tema della pace e realizzati dall’artista Costanza Ciattini.

È possibile anche donare a distanza cure per chi soffre, in Italia e nel mondo. Con un contributo online si possono sostenere i progetti di Emergency: visite nella clinica attiva nella Striscia di Gaza o cure nel centro di maternità di Anabah in Afghanistan, attività di formazione per i medici del Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe in Uganda o assistenza alle persone fragili anche in Italia.

Le donazioni possono anche essere destinate all’acquisto di carburante per la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. Donando a nome dei propri cari si recapita un biglietto d’auguri virtuale in e-card.

Con i regali dal mondo si sostengono le iniziative dell’ong nei Paesi in cui opera e le realtà che sostiene sul territorio. Come le donne che hanno realizzato gli orsetti di pace e le borsette a tracolla in Afghanistan, dove Emergency lavora da più di 25 anni ed è presente con tre ospedali.

I doni sono tutti prodotti artigianalmente da realtà solidali che collaborano con l’ong, come le collane indonesiane realizzate con oggetti di riciclo o i gioielli Papital in ceramica fatti a mano da artisti iraniani. Non mancano anche le decorazioni natalizie e i prodotti per la cura del copro, come il burro di karitè dal Burkina Faso.

La solidarietà continua anche a tavola, con prodotti dolci e salati per tutti i gusti. Dalla cioccolata di Modica artigianale, con cui si sopportano le donne sole accolte nella casa del progetto sociale Don Puglisi, alla cesta salata di Emergency con i prodotti equosolidali di AltroMercato. Dai dolci di Banda Biscotti, realtà per il reinserimento dei detenuti in Verbania, fino agli snack salati dei Cotti in Fragranza, cooperativa nata come laboratorio nell’IPM Malaspina e impegnata nel recupero dei giovani in difficoltà nel Sud Italia.

Anche quest’anno, come sempre, sarà in vendita il Panettone “Fatto per bene” di Emergency, sia online che nello shop nel Centro commerciale “Fonti del Corallo” in Gino Graziani 6 aperto il giorno 22 novembre dalle ore 16 alle ore 20 e poi ogni giorno dalle ore 9 alle ore 20. Un dolce tipico realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani, protagonista delle piazze nel weekend del 5-6-7-8 dicembre. Insieme ad ogni panettone si riceverà una shopper in cotone decorata dall’artista e cantautore Dario Sansone.

Lo Spazio Natale di EMERGENCY a Livorno è situato nel Centro commerciale “Fonti del Corallo” in Via Gino Graziani 6 e sarà aperto dal 22 novembre al 24 dicembre, il giorno 22 novembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e poi ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Il 24 dicembre sarà aperto dalle 9:00 alle 17:30.

È possibile acquistare i regali di Natale anche online, scegliendo tra le tante proposte offerte da Emergency Shop.

EMERGENCY – ONG ETS è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e, allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Tra il 1994 e il 2025 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente più di 13 milioni di persone. Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini, aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento.

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno:

https://sostieni.emergency.it.