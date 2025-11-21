Life Support, sbarco concluso nella notte

Crozza è una Meloni scatenata: «Povera sinistra, che pena mi fa». E intanto Tajani saltella

Sono terminate poco prima di mezzanotte le operazioni presso la banchina 57 del porto livornese. I 69 migranti rimarranno in Toscana

LIVORNO — Si sono concluse poco prima della scorsa mezzanotte le operazioni di sbarco dei 69 migranti a bordo della nave Life Support di Emergency che alle 20,30 di ieri aveva attraccato in Toscana, alla banchina 57 del porto di Livorno.

I sopravvissuti erano stati recuperati in acque internazionali nel Mediterraneo nel corso di tre distinte operazioni di salvataggio effettuate, fa sapere la stessa Emergency, fra sabato 8 e domenica 9 Ottobre.

I migranti - provenienti da Algeria, Egitto, Marocco, Siria, Sudan, Sud Sudan, e anche da Libia e Tunisia - rimarranno tutti in centri di accoglienza in Toscana. Fra loro ci sono 6 donne, 11 minori non accompagnati e 6 bambini che viaggiavano con un genitore.

Con questo sbarco, fa sapere Emergency, la nave Life Support ha concluso la sua tredicesima missione. In mare da Dicembre 2022, ha tratto in salvo sinora 1.080 persone.