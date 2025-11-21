Donazioni 5x1000, ecco gli enti toscani che hanno ricevuto di più

Crozza è una Meloni scatenata: «Povera sinistra, che pena mi fa». E intanto Tajani saltella

Sono 2.240 gli enti della regione che hanno ricevuto una donazione dai contribuenti tramite al dichiarazione dei redditi 2021

FIRENZE — Ammontano complessivamente a 20 milioni e mezzo di euro le donazioni pervenute agli enti toscani tramite il meccanismo del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi 2021. La fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer è in testa alla classifica: sono quasi 184mila i contribuenti che hanno effettuato una donazione a suo favore per un totale di 5 milioni e 286mila euro, a dimostrazione dell'affetto e della fiducia che migliaia di famiglie nutrono verso questa istituzione sanitaria di assoluta eccellenza.

Vediamo quali sono le associazioni e gli enti nelle 20 posizioni successive:

2) Fondazione Dynamo Camp: 749.830 euro

3) Associazione Tmori Toscana: 270.889 euro

4) Associazione cure palliative di Livorno: 222.545 euro

5) Fondazione Stella Maris: 204.412 euro

6) Calcit Arezzo: 190.195 euro

7) Associazione Italiana Rett di Siena: 163.152 euro

8) Pubblica Assistenza di Livorno: 152.017 euro

9) Progetto Agata Smeralda di Firenze: 146.243 euro

10) Associazione italiana ricerca sull'Alzheimer di Barberino di Mugello: 124.034 euro

11) Università degli studi di Firenze: 104.723 euro

12) Fondazione Tommasino Bacciotti: 104.304 euro

13) La farfalla cure palliatve di Grosseto: 98.058 euro

14) Calcit di San Giovanni Valdarno: 91.242 euro

15) Movimento Chalom di San Miniato 87.808 euro

16) Università di Pisa 84.194 euro euro

17) Fondazione itaiana leniterapia Firenze: 79.497 euro

18) Comune di Firenze: 76.738 euro

19) Fondazione Il DSole di Grosseto: 75.432 euro

20) Associazione genitori per assistenza e cura bambini affetti da leucemie e tumori: 68.319 euro

La fondazione Meyer è nona n Italia per numero di contribuenti che l'hanno scelta per il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi 2021. Nei primi 10 posti della classifica italiana assoluta troviamo:

1) Fondazione Airc per la ricerca sul cancro: 47.422.000 euro

2) Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro: 11.961.000 euro

3) Emergency: 10.980.000 euro

4) Fondazione Lega del filo d'oro Marche: 8.046.000 euro

5) Istituto europeo di oncologia Milano: 7.663.000 euro

6) Medici senza frontiere: 7.632.000 euro

7) Associazione italiana contro le leucemie: 6.558.000 euro

8) Save the children: 5.961.000 euro

9) Fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer: 5.286.000 euro

10) Fondazione italiana sclerosi multipla Liguria: 5.068.000 euro