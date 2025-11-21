Attualità lunedì 15 agosto 2022 ore 10:00
Donazioni 5x1000, ecco gli enti toscani che hanno ricevuto di più
Sono 2.240 gli enti della regione che hanno ricevuto una donazione dai contribuenti tramite al dichiarazione dei redditi 2021
FIRENZE — Ammontano complessivamente a 20 milioni e mezzo di euro le donazioni pervenute agli enti toscani tramite il meccanismo del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi 2021. La fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer è in testa alla classifica: sono quasi 184mila i contribuenti che hanno effettuato una donazione a suo favore per un totale di 5 milioni e 286mila euro, a dimostrazione dell'affetto e della fiducia che migliaia di famiglie nutrono verso questa istituzione sanitaria di assoluta eccellenza.
Vediamo quali sono le associazioni e gli enti nelle 20 posizioni successive:
2) Fondazione Dynamo Camp: 749.830 euro
3) Associazione Tmori Toscana: 270.889 euro
4) Associazione cure palliative di Livorno: 222.545 euro
5) Fondazione Stella Maris: 204.412 euro
6) Calcit Arezzo: 190.195 euro
7) Associazione Italiana Rett di Siena: 163.152 euro
8) Pubblica Assistenza di Livorno: 152.017 euro
9) Progetto Agata Smeralda di Firenze: 146.243 euro
10) Associazione italiana ricerca sull'Alzheimer di Barberino di Mugello: 124.034 euro
11) Università degli studi di Firenze: 104.723 euro
12) Fondazione Tommasino Bacciotti: 104.304 euro
13) La farfalla cure palliatve di Grosseto: 98.058 euro
14) Calcit di San Giovanni Valdarno: 91.242 euro
15) Movimento Chalom di San Miniato 87.808 euro
16) Università di Pisa 84.194 euro euro
17) Fondazione itaiana leniterapia Firenze: 79.497 euro
18) Comune di Firenze: 76.738 euro
19) Fondazione Il DSole di Grosseto: 75.432 euro
20) Associazione genitori per assistenza e cura bambini affetti da leucemie e tumori: 68.319 euro
La fondazione Meyer è nona n Italia per numero di contribuenti che l'hanno scelta per il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi 2021. Nei primi 10 posti della classifica italiana assoluta troviamo:
1) Fondazione Airc per la ricerca sul cancro: 47.422.000 euro
2) Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro: 11.961.000 euro
3) Emergency: 10.980.000 euro
4) Fondazione Lega del filo d'oro Marche: 8.046.000 euro
5) Istituto europeo di oncologia Milano: 7.663.000 euro
6) Medici senza frontiere: 7.632.000 euro
7) Associazione italiana contro le leucemie: 6.558.000 euro
8) Save the children: 5.961.000 euro
9) Fondazione dell'ospedale pediatrico Anna Meyer: 5.286.000 euro
10) Fondazione italiana sclerosi multipla Liguria: 5.068.000 euro
