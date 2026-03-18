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Cronaca Mercoledì 18 Marzo 2026 ore 18:30

Cesareo in emergenza, neonato morto

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Foto di repertorio

È l'Asl a rendere nota la notizia esprimendo cordoglio per quanto accaduto



LIVORNO — Tragedia all'ospedale di Livorno dove una donna con gravidanza a termine si è presentata ieri mattina in situazione di urgenza ostetrica al Pronto Soccorso.

Come spiega l'Asl Toscana nord ovest in una nota, "A seguito degli immediati accertamenti clinici, è stato disposto un taglio cesareo in emergenza, praticato in tempi brevissimi. Nonostante siano state effettuate tutte le procedure previste, il neonato non ha purtroppo dato segni di vita".

"Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla famiglia – dichiara il direttore di Ostetricia e Ginecologia, Sergio Abate – per il grave lutto che li ha colpiti. Purtroppo, si tratta di eventi che, seppur rari, possono verificarsi senza che vi sia la possibilità, né per i genitori né per i professionisti sanitari, di prevenirli o evitarli. Il nostro lavoro ci porta ad assistere a grandi gioie, ma anche a grandi tragedie. Per questo vorrei far sentire la mia vicinanza oltre che ai familiari anche a tutti gli operatori sanitari intervenuti, rimasti profondamente scossi per quanto accaduto”.

"L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore", si conclude la nota.

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