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Cronaca Martedì 27 Maggio 2025 ore 19:10

Ocean Viking, sbarco minori a Porto Empedocle

Ocean Viking (foto di repertorio)

La nave ong con 53 naufraghi fra donne e minori era diretta a Livorno. Il tribunale dei minori ha disposto lo sbarco più vicino per i minori

PALERMO — "A seguito della decisione del Tribunale dei Minori di Palermo, la Ocean Viking si sta dirigendo verso Porto Empedocle, dove potrà sbarcare i minorenni". Lo ha comunicato sui social questa mattina la ong Sos Mediterranee, per la cui nave inizialmente era stato assegnato il porto di Livorno, lontano oltre mille chilometri. A bordo della nave ci sono 53 persone bisognose di cure fra donne e bambini. "Esortiamo le autorità a concedere lo sbarco anche degli altri 13 naufraghi, evitando altri 2,5 giorni di viaggio fino a Livorno", ha aggiunto Sos Mediterranee.