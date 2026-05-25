Cronaca Martedì 27 Maggio 2025 ore 19:10
Ocean Viking, sbarco minori a Porto Empedocle
La nave ong con 53 naufraghi fra donne e minori era diretta a Livorno. Il tribunale dei minori ha disposto lo sbarco più vicino per i minori
PALERMO — "A seguito della decisione del Tribunale dei Minori di Palermo, la Ocean Viking si sta dirigendo verso Porto Empedocle, dove potrà sbarcare i minorenni".
Lo ha comunicato sui social questa mattina la ong Sos Mediterranee, per la cui nave inizialmente era stato assegnato il porto di Livorno, lontano oltre mille chilometri.
A bordo della nave ci sono 53 persone bisognose di cure fra donne e bambini.
"Esortiamo le autorità a concedere lo sbarco anche degli altri 13 naufraghi, evitando altri 2,5 giorni di viaggio fino a Livorno", ha aggiunto Sos Mediterranee.
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