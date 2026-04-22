Cronaca Sabato 18 Marzo 2017 ore 09:34
Picchia per strada la ex compagna
Una giovane donna è stata aggredita mentre si trovava in bici con il figlio piccolo. Il suo ex compagno le ha dato un pugno in faccia
LIVORNO — L'uomo ha fermato la trentenne in via del Fante nel tardo pomeriggio di ieri: prima gli insulti, poi l'aggressione vera e propria, culminata con il pugno e la fuga.
La donna è stata soccorsa da una ambulanza, mentre il piccolo è stato affidato alle cure dei parenti di lei. La polizia ha raccolto la denuncia e avviato le indagini.
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