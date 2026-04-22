Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:53 METEO:LIVORNO12°21°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 22 Aprile 2026
Tutti i titoli:
Picchia la ex, 23enne agli arresti domiciliari Arriva la Settimana mondiale delle vaccinazioni Ambulanza urtata da un camion che fugge Termina la convenzione per 5 medici di famiglia
corriere tv
Violino da un milione di dollari vola in aria durante un concerto
Violino da un milione di dollari vola in aria durante un concerto

Cronaca Sabato 18 Marzo 2017 ore 09:34

Picchia per strada la ex compagna

Condividi

Una giovane donna è stata aggredita mentre si trovava in bici con il figlio piccolo. Il suo ex compagno le ha dato un pugno in faccia



LIVORNO — L'uomo ha fermato la trentenne in via del Fante nel tardo pomeriggio di ieri: prima gli insulti, poi l'aggressione vera e propria, culminata con il pugno e la fuga.

La donna è stata soccorsa da una ambulanza, mentre il piccolo è stato affidato alle cure dei parenti di lei. La polizia ha raccolto la denuncia e avviato le indagini.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Due persone, in momenti diversi, avrebbero tentato di togliersi la vita. I vigili del fuoco li hanno salvati
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

new
Franco Cambi

PAGINE ALLEGRE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Picchia la ex, 23enne agli arresti domiciliari

Attualità

Arriva la Settimana mondiale delle vaccinazioni

Cronaca

Ambulanza urtata da un camion che fugge

Attualità

Termina la convenzione per 5 medici di famiglia