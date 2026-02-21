Poltrone per il Day Hospital, raccolta fondi

Una luce per chi naviga nella tempesta” è il nome della raccolta fondi per 6 nuove poltrone destinate ai pazienti del Day Hospital oncologico

LIVORNO — È partita nei giorni scorsi alla Fortezza Vecchia la raccolta fondi destinata all’acquisto di sei poltrone di ultima generazione per i pazienti sottoposti a chemioterapia al Day Hospital oncologico dell'ospedale di Livorno. L’iniziativa segna una nuova tappa del progetto solidale “Una luce per chi naviga nella tempesta”, promosso dall’associazione “Il Mondo dei Fari”, che nel 2026 celebra dieci anni di attività unendo cultura, memoria e impegno sociale con il patrocinio del Comune di Livorno.

Le nuove poltrone, progettate per garantire maggiore ergonomia, sicurezza e comfort, renderanno meno gravose le lunghe sedute di terapia e contribuiranno a restituire dignità e benessere alle persone in cura. Un traguardo che l’associazione intende raggiungere attraverso il coinvolgimento della comunità e della rete di partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, tra cui l’Associazione F.A.R.O. e il Dipartimento oncologico dell’Azienda USL Toscana nord ovest.



“Desidero esprimere un ringraziamento sincero all’associazione Il Mondo dei Fari, al comandante Stefano Gilli e a tutti coloro che contribuiranno a questa raccolta fondi – sottolinea Giacomo Allegrini, direttore del Dipartimento Oncologico e primario del reparto di Livorno –. La donazione di queste poltrone rappresenta un aiuto concreto per i nostri pazienti, perché migliora in modo significativo il comfort durante trattamenti lunghi e impegnativi. È anche un segnale importante di vicinanza e attenzione da parte della comunità verso chi sta affrontando un percorso di cura”.



Il progetto livornese raccoglie il testimone delle esperienze già realizzate negli anni scorsi a La Spezia, dove “Una luce per chi naviga nella tempesta” ha permesso di donare oltre 20mila euro al reparto oncologico.

Anche in questa edizione la donazione sarà accompagnata da un simbolo: un faro LEGO, segno distintivo dell’iniziativa e metafora della luce che orienta nei momenti più difficili, insieme ai racconti della saga “Indaco e Cremisi”, dedicati alla memoria dell’Ammiraglio Alessandro Camaiora, socio fondatore recentemente scomparso e convinto sostenitore del valore umano del progetto.



“I fari non sono solo strumenti di navigazione, ma simboli di guida, sicurezza e speranza – ha ricordato il presidente dell’associazione, Lorenzo Genitori –. Con questa iniziativa vogliamo che quella luce continui a brillare per chi sta attraversando la propria tempesta”.



La raccolta fondi proseguirà nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo della donazione entro il 2026 e offrire al reparto oncologico dell’ospedale di Livorno strumenti sempre più adeguati ai bisogni dei pazienti. Il progetto “Una luce per chi naviga nella Tempesta” prevede che per donazioni superiori a 50 euro si riceveranno in omaggio i due libri di Alessandro Camaiora della saga “Indaco e Cremisi” in tal caso indicare nome cognome e indirizzo. Le donazioni sono fiscalmente detraibili per info è possibile contattare il numero 3357528541.

Questo l’IBAN IT56J0200813919000107320345 UniCredit Via dell'Ardenza, 77 Livorno 57128.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a ilmondodeifari@gmail.com oppure chiamare al numero 335-7528541.