Ponte ceduto, "serve più manutenzione"

Cgil e Filt: "Tragedia sfiorata. Tenuta occupazionale a rischio".

LIVORNO — "Il crollo del ponte in ingresso alla Darsena Toscana a Livorno non è un semplice incidente, ma il segnale drammatico di un sistema che non regge più. Ieri si è sfiorata la tragedia: quel tratto è il cuore pulsante del porto, un luogo di lavoro attraversato ogni giorno da centinaia di lavoratori del settore merci e portuale. Solo il caso ha evitato che oggi ci ritrovassimo a piangere l’ennesima strage sul lavoro".

Lo scrivono in una nota Cgil Toscana, Filt-Cgil Toscana, Cgil Livorno, Filt-Cgil Livorno.

"Cgil e Filt esprimono profonda preoccupazione per lo stato di salute delle nostre infrastrutture. - prosegue la nota - In questo Paese si continua a discutere ossessivamente di nuove opere da costruire, spesso per fini elettorali, mentre si dimentica la manutenzione dell’esistente. La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini deve passare dal monitoraggio costante e da investimenti strutturali sulle strade, i ponti e i varchi portuali che già utilizziamo".

"Se il collegamento non verrà ripristinato con estrema urgenza, le ricadute sul porto di Livorno saranno pesantissime e si rischia la paralisi del porto. - continua la nota - Il blocco della Darsena Toscana significa bloccare il polmone economico della città e della regione. Non possiamo permetterci rallentamenti: ogni giorno di chiusura mette a rischio la tenuta occupazionale e la competitività dell’intero sistema logistico toscano. Il quadro nazionale è allarmante".

"Mentre il Governo si appresta a esaurire i fondi del PNRR, non emerge alcuna pianificazione alternativa per il post-2026. Mancano investimenti certi: senza una nuova strategia di finanziamento, le infrastrutture toscane e italiane sono destinate al degrado. Il governo è assente, non ha visione, e anche la pianificazione è assente. Non vediamo una regia che metta in sicurezza il territorio e rilanci la logistica merci. Cgil e Filt chiedono l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la Regione Toscana. È necessario aprire un focus specifico sul tema delle infrastrutture per: mappare le criticità urgenti su tutto il territorio regionale; garantire risorse certe per la manutenzione ordinaria e straordinaria; assicurare che la ricostruzione del varco alla Darsena avvenga in tempi record e in totale sicurezza. - si conclude la nota - Non aspetteremo il prossimo crollo per agire. La sicurezza del lavoro e la mobilità delle merci sono pilastri che non possono essere lasciati all’incuria".