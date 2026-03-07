Porto, lavori in corso al ponte mobile

Usa, le immagini del tornado che sta devastando il Michigan

Corsa contro il tempo per ripristinare il ponte mobile e la viabilità dei mezzi pesanti in porto

LIVORNO — Da questa mattina sono al lavoro tre grandi gru della ditta Bettarini di Livorno nella parte finale della strada di grande comunicazioni Fi-Pi-Li che che porta alla Darsena Toscana nel porto di Livorno dove il ponte mobile ha ceduto.

Durante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, ieri il ponte è uscito dalle guide e si è disallineato dalla carreggiata.

Gli operai stanno lavorando sulle cerniere danneggiate per poter effettuare il successivo sollevamento della carreggiata della sezione mobile per riposizionarla per ripristinare il prima possibile la viabilità dei mezzi pesanti in ingresso ed uscita dalla sponda ovest della Darsena Toscana.