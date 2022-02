Milano, stazione Centrale scoperchiata e operai al lavoro sul tetto: le immagini dall'alto Milano, stazione Centrale scoperchiata e operai al lavoro sul tetto: le immagini dall'alto

Attualità lunedì 07 febbraio 2022 ore 17:45

Porto, un bando da 364 milioni di euro

Via alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimorchio portuale. Gli interessati hanno tempo fino al 28 Marzo

LIVORNO — Al termine di un complesso iter istruttorio, avviato già nel 2020, poi interrotto a causa dell’emergenza sanitaria e riavviato nel 2021, la capitaneria di porto di Livorno ha pubblicato il bando relativo alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimorchio portuale, per un valore complessivo di circa 364 milioni di euro e durata di 15 anni. "L’intesa raggiunta con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - si legge in una nota della capitaneria di Porto- è scaturita da una attenta analisi dell’andamento e della tipologia dei traffici marittimi che hanno interessato lo scalo livornese negli ultimi 4 anni, nonché da una ponderata valutazione delle prospettive di sviluppo marittimo portuale". "Il servizio sarà espletato con l’utilizzo di 10 rimorchiatori Azimutali, di cui 8 di prima linea e 2 di seconda linea, che opereranno in orario differenziato fra diurno e notturno. Le caratteristiche tecniche della futura flotta - prosegue la capitaneria- sono state individuate con l’obiettivo di creare un servizio di rimorchio ad alta valenza performante sotto il profilo tecnico-nautico che incrementi ulteriormente il livello globale di sicurezza delle manovre in ambito portuale.La modalità di gara scelta è la procedura aperta a rilevanza europea che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di poter presentare la propria offerta. Gli interessati avranno tempo fino al 28 Marzo 2022 per avanzare, tramite la piattaforma regionale Start, le proprie istanze che verranno valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte di una commissione tecnica che verrà specificatamente individuata".