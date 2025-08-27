Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 27 agosto 2025
Cronaca mercoledì 27 agosto 2025 ore 18:40

Precipita da un'altezza di 5 metri

Un 69enne è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso



LIVORNO — Nel pomeriggio di oggi, 27 Agosto verso le 15,30, un uomo di 69 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa 5 metri.

È accaduto nella zona del Mercato centrale di Livorno. 

Nonostante la caduta, all'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente anche se accusava dei dolori.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza con a bordo il medico del 118 della Misericordia di Livorno. 

L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno in codice giallo.

