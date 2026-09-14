Il video della prima «battaglia navale» tra droni marini senza pilota: così gli ucraini affondano un'imbarcazione russa nel Mar Nero
Cronaca Domenica 13 Settembre 2026 ore 19:40
Scontro auto-scooter, tra i feriti bimbo di 3 anni
Sul posto sono intervenuti ambulanza, carabinieri e polizia municipale
LIVORNO — Nel pomeriggio di oggi verso le 17,30 un'auto e uno scooter si sono scontrati e due persone sono rimaste ferite.
Nell'impatto sono scoppiati gli air bag dell'auto. I feriti sono una donna di 58 anni e un bambino di 3 anni.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza infermieristica, le forze dell'ordine e la polizia municipale.
I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice rosso.
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