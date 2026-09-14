Il video della prima «battaglia navale» tra droni marini senza pilota: così gli ucraini affondano un'imbarcazione russa nel Mar Nero
Cronaca Martedì 26 Maggio 2026 ore 18:30
Scooter contro auto, un ferito in ospedale
Soccorsi attivati sulla variante Aurelia per un incidente avvenuto questa mattina
LIVORNO — Verso le 8,15 di questa mattins i soccorsi sono stati attivati per un incindente che ha coinvolto uno scooter ed un'auto.
Lo scontro, di cui al momento non si conosce l'esatta dinamica, è avvenuto sulla variante Aurelia Livorno centro, Pian di Rota direzione nord.
L'uomo a bordo dello scooter è stato sbalzato a terra e ha riportato vari traumi.
Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Svs e l'automedica. Il paziente è stato portato al Pronto soccorso in codice rosso.
(Notizia in aggiornamento)
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI