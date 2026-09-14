Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:40 METEO:LIVORNO16°30°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Lunedì 14 Settembre 2026
Tutti i titoli:
Scontro auto-scooter, tra i feriti bimbo di 3 anni Cane rischia di annegare in un pozzo ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
corriere tv
Il video della prima «battaglia navale» tra droni marini senza pilota: così gli ucraini affondano un'imbarcazione russa nel Mar Nero
Il video della prima «battaglia navale» tra droni marini senza pilota: così gli ucraini affondano un'imbarcazione russa nel Mar Nero

Cronaca Martedì 26 Maggio 2026 ore 18:30

Scooter contro auto, un ferito in ospedale

Condividi
Foto di archivio

Soccorsi attivati sulla variante Aurelia per un incidente avvenuto questa mattina



LIVORNO — Verso le 8,15 di questa mattins i soccorsi sono stati attivati per un incindente che ha coinvolto uno scooter ed un'auto.

Lo scontro, di cui al momento non si conosce l'esatta dinamica, è avvenuto sulla variante Aurelia Livorno centro, Pian di Rota direzione nord.

L'uomo a bordo dello scooter è stato sbalzato a terra e ha riportato vari traumi.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Svs e l'automedica. Il paziente è stato portato al Pronto soccorso in codice rosso.

(Notizia in aggiornamento)

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
È stato salvato e rianimato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ora è in una clinica veterinaria
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCONTI DELLA DOMENICA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Scontro auto-scooter, tra i feriti bimbo di 3 anni

Attualità

Cane rischia di annegare in un pozzo

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare