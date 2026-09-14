Scooter contro auto, un ferito in ospedale

Soccorsi attivati sulla variante Aurelia per un incidente avvenuto questa mattina

LIVORNO — Verso le 8,15 di questa mattins i soccorsi sono stati attivati per un incindente che ha coinvolto uno scooter ed un'auto.

Lo scontro, di cui al momento non si conosce l'esatta dinamica, è avvenuto sulla variante Aurelia Livorno centro, Pian di Rota direzione nord.

L'uomo a bordo dello scooter è stato sbalzato a terra e ha riportato vari traumi.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Svs e l'automedica. Il paziente è stato portato al Pronto soccorso in codice rosso.

(Notizia in aggiornamento)