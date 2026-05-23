In scooter sbatte contro un'auto in sosta

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Un uomo di 62 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso

LIVORNO — Soccorsi attivati verso le 11,30 di questa mattina in via dei Pensieri a Livorno per uno scooter che, per cause in fase di accertamento, è andato a sbattere su un'auto parcheggiata.

L'uomo di 62 anni, che era alla guida dello scooter, ha riportato vari traumi ed è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

Sul posto sono intervenute l'automedica, l'ambulanza della Pubblica Assistenza Svs di Livorno e Polizia Municipale.