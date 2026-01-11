Questo sito contribuisce alla audience di 
Lunedì 12 Gennaio 2026
Cronaca Lunedì 13 Gennaio 2025 ore 08:00

Trovato in casa senza vita a 45 anni

Ad allertare i soccorsi è stata la madre che cercava di contattare il figlio di cui non aveva notizie da tre giorni



LIVORNO — Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella sua abilità nella giornata di ieri.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la madre dell'uomo che non riesce ad avere notizie da tre giorni è andata a cercarlo in via San Carlo dove il 45enne viveva.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Svs Livorno e l'automedica ma all'ingresso in casa l'uomo è stato trovato senza vita.

Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia di Stato per accertamenti sulle cause della morte che potrebbe essere stata provocata da un malore.

Sulla salma a disposizione della magistrale potrebbe essere disposta l'autopsia.

