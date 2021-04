Un corso per future guide naturalistiche

Ancora pochi giorni per iscriversi al percorso formativo di 321 ore del progetto Gionat. Le lezioni inizieranno il 26 Aprile

LIVORNO — Un percorso per formare giovani guide naturalistiche. Stanno per scadere i termini per l'iscrizione al corso di formazione del progetto Gionat, che prenderà il via il 26 Aprile.

Il corso, gratuito, è organizzato dal museo di storia naturale del Mediterraneo in collaborazione con il Gruppo speleologico archeologico livornese e l’associazione culturale Past In Progress e con il patrocinio di Aigae, l'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche.

Il percorso formativo è rivolto a giovani fino ai 35 anni residenti in Toscana. La durata complessiva è di 321 ore (302 di corso + 19 esami); le lezioni si svolgeranno dal 26 Aprile al 26 Luglio e dal 30 Agosto al 24 Settembre 2021, mentre gli esami si svolgeranno nei giorni 27-28-29 Settembre 2021.

Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto e avranno superato con esito positivo l’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di secondo livello per guida ambientale escursionistica, titolo valido per l’iscrizione ad Aigae e non è richiesto il superamento di ulteriori esami.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 del 22 Aprile, secondo la procedura indicata sul sito del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (http://musmed.provincia.livorno.it) o sul sito www.aigae.org.