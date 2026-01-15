Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 15 Gennaio 2026
Viola gli orari della caccia, scatta la sanzione
Cronaca Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 10:08

Viola gli orari della caccia, scatta la sanzione

È questo il risultato dei controlli dei carabinieri forestali sulle colline livornesi



LIVORNO — Mille euro di sanzione per un cacciatore che ha violato gli orari consentiti per la caccia.

Come riferito in una nota, nell’ambito dei controlli venatori dei carabinieri forestali del Nipaaf e del Nucleo Cites di Livorno finalizzati al contrasto del fenomeno della caccia illegale nelle colline livornesi, i carabinieri hanno sorpreso in località Ongrilli il cacciatore della zona intento ad esercitare la caccia alla beccaccia, abbattendone un esemplare, in orario non consentito, in violazione della normativa regionale toscana in materia.

Essendo un animale “cacciabile” ma abitudinario, la normativa tende ad evitare che i cacciatori sfruttino eccessivamente le sue abitudini.

L’illecito ha comportato una sanzione e il sequestro amministrativo della selvaggina e sono state informate le autorità competenti per la sospensione della licenza di caccia. 

"Controlli dello stesso tenore saranno costantemente ripetuti nelle diverse aree verdi della provincia labronica a cura dei Carabinieri Forestali con il prioritario fine di prevenire e contrastare pratiche a danno dell’ambiente ed in violazione delle normative di settore", fanno sapere i carabinieri.

