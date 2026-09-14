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Attualità Lunedì 14 Settembre 2026 ore 13:00

Migranti diretti a Livorno bloccati a Olbia

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Alcuni problemi nei documenti rilasciati dal Centro di accoglienza hanno impedito la loro partenza



OLBIA — Problemi emersi nella documentazione rilasciata al centro di accoglienza di Monastir hanno impedito a decine di migranti di imbarcarsi per raggiungere i porti di Livorno e di Civitavecchia.

Circa cento persone sono rimaste bloccate al porto di Isola Bianca da sabato 12 Settembre e avrebbero passato anche la scorsa notte all-interno della stazione marittima.

Si tratta di cittadini nordafricani provenienti dal Cas di Monastir, Città metropolitana di Cagliari. Molti di loro in attesa che la Prefettura dia il nulla osta per partire, avrebbero dormito anche all'aperto.

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