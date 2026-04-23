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Cronaca Giovedì 23 Aprile 2026 ore 13:38

Nave ong con 75 migranti attesa a Livorno

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Foto di archivio

A bordo della nave ci sarebbero anche 5 minori non accompagnati. Arrivo previsto il 25 Aprile



LIVORNO — È attesa a Livorno la nave ong Solidaire con a bordo 75 migranti di genere maschile fra cui 5 minori non accompagnati.

La autorità hanno indicato l'attracco a Livorno come porto sicuro.

I migranti sono stati soccorsi in mare fra Malta e la Libia.

L'arrivo della nave ong è atteso a Livorno nel primo pomeriggio del 25 Aprile.

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