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Cronaca Giovedì 23 Aprile 2026 ore 13:38
Nave ong con 75 migranti attesa a Livorno
A bordo della nave ci sarebbero anche 5 minori non accompagnati. Arrivo previsto il 25 Aprile
LIVORNO — È attesa a Livorno la nave ong Solidaire con a bordo 75 migranti di genere maschile fra cui 5 minori non accompagnati.
La autorità hanno indicato l'attracco a Livorno come porto sicuro.
I migranti sono stati soccorsi in mare fra Malta e la Libia.
L'arrivo della nave ong è atteso a Livorno nel primo pomeriggio del 25 Aprile.
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