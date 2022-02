Ospedale di Livorno, 20 anni di cure palliative

Draghi in conferenza stampa: «Tanti mi candidano per posti in giro per il mondo, ma io un lavoro me lo trovo da solo»

La primaria del reparto Costanza Galli: “Lavoriamo perché ogni istante sia vita e non un’attesa della fine”. In centinaia per il seminario

LIVORNO — Il servizio di cure palliative a Livorno compie 20 anni. Per l'occasione è stato organizzato un seminario online dal titolo “Prendersi cura della sofferenza” seguito da centinaia di persone.

“La prima parola che mi sento di dire – ammette Costanza Galli, primario del reparto livornese e responsabile della rete aziendale delle cure palliative – non può che essere un grazie rivolto a tante persone. In primis ai medici come Antonella Mazzoni e Sirio Malfatti che hanno dato vita a questa esperienza pionieristica, poi a tutti gli operatori che in questi anni hanno lavorato in ospedale così come al domicilio di tanti malati, ma anche all’associazione cure palliative che da sempre ci segue e sostiene nelle nostre attività, alle famiglie che abbiamo accompagnato nel loro percorso e infine ai tanti pazienti, che ricordiamo uno per uno, e che, con i loro bisogni, sono stati i veri maestri del nostro servizio”.

“L’esperienza ventennale del nostro servizio, il primo in Regione Toscana – continua Galli – ha fatto da battistrada anche a livello nazionale tracciando un percorso che negli anni si è imposto come un modello da imitare. All’inizio rimasi letteralmente affascinata dal nuovo tipo di gestione pensata per il malato. In tanti anni sono cambiate molte cose, ma quello che non cambierà mai è la volontà di affermare il valore della vita, considerando però la morte come un evento naturale. Non spetta a noi prolungare o abbreviare l’esistenza del malato. Noi ci occupiamo di provvedere al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi nel tentativo di rendere ogni istante vita e non un tempo di attesa della fine”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, il sindaco Luca Salvetti, il vescovo Simone Giusti, il direttore dell’ospedale Luca Carneglia, il direttore della Zona Livornese Cinzia Porrà e la presidente dell'Associazione cure palliative di Livorno Francesca Luschi.