Camp Darby ricorda l'11 Settembre

Un momento di raccoglimento nella base militare Usa, a cavallo tra Pisa e Livorno, per ricordare le vittime dell'attentato

PISA — Una cerimonia commemorativa all'interno della base militare Usa di Camp Darby per onorare le vittime dell'attacco terroristico.

Soldati e familiari assieme per ricordare un giorno, l'11 Settembre 2001, che ha cambiato per sempre le nostre vite. Alla cerimonia hanno partecipato anche i militari italiani della adiacente base del Comfose.

Dopo il momento di raccoglimento si è svolta una corsa di 5 chilometri. "Correre insieme aiuta a stringere la comunità ed è simbolico di come siamo tutti insieme nella lotta al terrorismo", è stato spiegato.