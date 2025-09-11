Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 11 settembre 2025
Attualità sabato 11 settembre 2021 ore 09:25

Camp Darby ricorda l'11 Settembre

foto facebook

Un momento di raccoglimento nella base militare Usa, a cavallo tra Pisa e Livorno, per ricordare le vittime dell'attentato



PISA — Una cerimonia commemorativa all'interno della base militare Usa di Camp Darby per onorare le vittime dell'attacco terroristico.

Soldati e familiari assieme per ricordare un giorno, l'11 Settembre 2001, che ha cambiato per sempre le nostre vite. Alla cerimonia hanno partecipato anche i militari italiani della adiacente base del Comfose.

Dopo il momento di raccoglimento si è svolta una corsa di 5 chilometri. "Correre insieme aiuta a stringere la comunità ed è simbolico di come siamo tutti insieme nella lotta al terrorismo", è stato spiegato.

Tag
