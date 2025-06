Patto da due milioni per rilanciare Magna Closures

Innovazione tecnologica e più occupazione gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato tra la Regione Toscana e l'azienda di componenti per auto

COLLESALVETTI — Rafforzare la presenza e la competitività in Toscana di Magna Closures, multinazionale specializzata in componentistica per autovetture che dà lavoro a 562 persone. E' l'obiettivo del protocollo firmato dalla Regione Toscana nella sede dell'azienda a Collesalvetti che porterà Magna Closures a investire 2 milioni di euro in innovazione tecnologica, uno messo a disposizione dalla Regione con la garanzia dell'azienda all'assunzione di 27 lavoratori. La Regione si impegna dal canto suo a favorire l'accesso ai bandi regionali che sostengano innovazione, ricerca e formazione del personale.

Obiettivo dell'intesa firmata a Collesalvetti che dura due anni, far tornare Magna Closures, ai livelli occupazionali e produttivi precedenti alla crisi attraverso sinergie con le Università e con nuovi piani di espansione.

In occasione della firma, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha spiegato che la Regione è interessata a promuovere tutte le iniziative in grado di rafforzare la competitività del territorio attraverso iniziative di sviluppo e ricerca e di trasferimento tecnologico.

Un comitato congiunto sarà incaricato di monitorare lo stato di avanzamento del protocollo, della durata di due anni.