Incidente sulla Fi-Pi-Li, un morto e due feriti

Problemi alla circolazione e traffico deviato questa mattina a causa di un tamponamento. Grave una 54enne

LIVORNO — Questa mattina, martedì 29 Luglio, verso le 8, è avvenuto un tamponamento fra auto sulla Fi-Pi-Li dove tre persone sono rimaste ferite. Un uomo di 73 anni, che guidava una delle auto coinvolte nell'incidente, ha avuto un malore ed è stato riamimato ma è deceduto al Pronto soccorso.

Sarebbe invece in gravi condizioni una donna di 54 anni trasportata in codice rosso al Pronto soccorso, ferito anche il marito della donna ma in modo meno grave.

L'incidente è avvenuto fra la Darsena Toscana est e Livorno Aurelia in direzione Livorno.

Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce Rossa, della Svs e l'automedica. Presenti anche vigili del fuoco e polizia di Stato.

Sulla strada ci sono stati rallentamenti alla circolazione con i mezzi in transito sulla corsia d'emergenza. È stata poi disposta l'uscita obbligatoria a Tirrenia-via Quaglierini in direzione Mare su indicazione Polizia di Stato, come riportato sui social da Muoversi in Toscana.

(Notizia in aggiornamento)