False griffes d'alta moda, sequestrati 62mila capi

La Finanza ha serrato i controlli arrivando a denunciare 23 persone. Articoli contraffatti dall'estero destinati alla vendita in tutta la Toscana

LIVORNO — E' di 62mila prodotti con marchi d'alta moda falsificati finiti sotto sequestro e 23 persone denunciate il bilancio delle attività anticontraffazione della guardia di finanza di Livorno che negli ultimi mesi ha intercettato una valanga di capi e accessori con griffes di lusso taroccate destinati alla vendita in tutta la Toscana.

Tramite l'attivazione di un dispositivo ad hoc, le Fiamme Gialle labroniche hanno intercettato enormi quantitativi di prodotti illeciti riportanti in maniera artefatta i marchi delle case madri titolari, pronti per essere smerciati sull'intero territorio regionale.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Livorno, ha consentito di intercettare la filiera internazionale di approvvigionamento, bloccando la merce importata dalla Cina che transitava dall’Olanda e dalla Germania ed era destinata a Livorno, snodo commerciale per la successiva distribuzione tra le altre province, e individuando i responsabili delle importazioni.

La merce veniva spedita dalle aziende di trasporto più importanti d’Europa e raggiungeva punti di ritiro dislocati a Livorno chiusi in scatoloni sigillati da nastro adesivo di colori appariscenti. I corrieri li recapitavano a domicilio, consentendo quindi ai responsabili di tutelarsi da controlli su strada e di ricevere la merce direttamente presso le proprie abitazioni o luoghi di deposito.

Complessivamente, solo nel corso dell'estate i finanzieri livornesi hanno effettuato 36 interventi e sequestrato 62mila articoli tra borse, scarpe, abbigliamento e accessori di noti marchi oltre a loghi ed etichette che dovevano essere applicate ad altri capi.