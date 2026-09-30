Settimana dell'allattamento, tutte le iniziative

Il tema scelto per la SAM 2026 è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”

PROVINCIA DI LIVORNO — Inizia la Settimana mondiale dell'allattamento (SAM) e l’Azienda USL Toscana nord ovest ha aderito all'iniziativa rinnovando il proprio impegno a promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e a rafforzare la rete di assistenza e accompagnamento alle famiglie.

Il tema scelto per la SAM 2026 è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”. Un messaggio che richiama l’importanza dell’allattamento fin dai primi momenti di vita e, allo stesso tempo, invita a individuare, monitorare e consolidare quelle politiche e quelle pratiche assistenziali che hanno dimostrato di essere efficaci nel sostenere l’avvio precoce e il mantenimento dell’allattamento.

“La Settimana mondiale dell’allattamento è un momento importante per fare rete e per valorizzare le esperienze che nel tempo hanno dimostrato di funzionare – ha sottolineato Andrea Lenzini, direttore del Dipartimento infermieristico e ostetrico dell’Azienda USL Toscana nord ovest – con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionisti, servizi e territorio e garantire alle famiglie una continuità assistenziale capace di accompagnarle dalla gravidanza ai primi giorni e mesi di vita del bambino. Il tema di quest’anno ci invita proprio a partire dalle esperienze positive, monitorarle e condividerle, affinché possano essere consolidate e ulteriormente sviluppate”.

“Sostenere l’allattamento significa mettere le donne e le famiglie nelle condizioni di poter compiere le proprie scelte con informazioni corrette e con un adeguato sostegno professionale – ha aggiunto Cinzia Luzi, direttrice dell’assistenza ostetrica - e per questo è fondamentale la collaborazione tra ospedale, consultori, servizi territoriali e comunità. Gli incontri organizzati in occasione della SAM rappresentano un'importante occasione di confronto, ascolto e informazione e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda la salute individuale e quella della comunità. Rafforzare ciò che funziona significa dare ascolto alle mamme, valorizzare le competenze delle ostetriche e assicurare percorsi protetti e basati sull'evidenza scientifica fin dai primi istanti di vita del neonato fino ai primi mille giorni”.

Le iniziative organizzate dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei diversi territori sono consultabili sul sito dell'ente dove è disponibile il calendario completo degli appuntamenti. In provincia di Livorno, questi gli appuntamenti di giovedì 1 Ottobre: a Livorno, consultorio di via della Fiera di Sant’Antonino, incontro “Nati per leggere” per la promozione della lettura in età precoce, ore 11; a Piombino, al consultorio, incontro informativo ed educativo sulle manovre pratiche di disostruzione nel lattante e nel bambino, ore 11; a Portoferraio, presso la sala del bar “Le Sirene” (Località “Le Ghiaie”), incontro informativo educativo sulle manovre di disostruzione delle prime vie aeree nel lattante e nel bambino, in collaborazione con la Misericordia di Portoferraio, ore 15 (obbligatoria la prenotazione via email scrivendo a consultorio.portoferraio@uslnordovest.toscana.it).

In programma una serie di iniziative fino al'8 Ottobre, nei consultori delle Valli Etrusche si svolgerò l'incontro sulle manovre pratiche di disostruzione nel lattante e nel bambino, il 7 Ottobre sarà inaugurato il Baby Pit Stop nel consultorio di via Rossi a Livorno e a Portoferraio il 5 Ottobre ci sarà un open day dedicato all'allattamento nel consultorio presso la Casa di comunità.