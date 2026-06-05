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Attualità Venerdì 05 Giugno 2026 ore 18:28

Strage bianca, 15 morti sul lavoro in 4 mesi

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La Toscana finisce in zona arancione nell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Vega. Livorno terza provincia per incidenza in Italia



TOSCANA — Con 15 morti sul lavoro tra Gennaio ed Aprile, la Toscana finisce in zona arancione nell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Vega (aggiornata al 30 Aprile).

A finire in zona rossa ad Aprile 2026, con un’incidenza superiore a al 25% rispetto alla media nazionale sono Sicilia, Liguria, Veneto, Puglia e Campania. In zona arancione ci sono Molise, Toscana, Piemonte e Sardegna. In zona gialla Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. In zona bianca: Lazio, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Trentino-Alto Adige, Basilicata e Valle d’Aosta.

In Toscana, nel primo quadrimestre del 2026 sono stati 4 gli infortuni mortali sul lavoro avvenuti in provincia di Livorno, terza in Italia per incidenza in base al numero di occupati dopo Vercelli e Taranto. Arezzo, con 3 decessi, è 12esima. Tra le toscane seguono Massa Carrara (22esima con un decesso), Pisa (33esima con 2 decessi), Pistoia (43esima con un decesso), Firenze (51esima con 3 decessi), Lucca (54esima con un decesso).

A livello nazionale, nei primi 4 mesi dell'anno sono state 278 le vittime sul lavoro, delle quali 196 in occasione di lavoro (15 in meno rispetto ad aprile 2025) e 82 in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro (2 in più rispetto al 2025).

La maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro va ancora alla Lombardia (30). Seguono Veneto (26), Sicilia (22), Campania (19), Piemonte (16), Toscana (15), Puglia (14), Lazio ed Emilia-Romagna (13), Liguria (8), Sardegna (5), Marche (4), Umbria (3), Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Calabria (2), Molise e Trentino-Alto Adige (1).


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