E' la dottoressa Teresa Mautone, negli ultimi tre anni ha eseguito circa 1.500 interventi chirurgici

PROVINCIA DI LIVORNO — Nuova responsabile della Sezione di Oftalmologia Ambulatoriale Chirurgica di Livorno, Cecina, Piombino ed Elba. L’incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è stato conferito alla dottoressa Teresa Mautone con la deliberazione del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest n. 843 del 6 agosto 2026. La nuova responsabile avrà un ruolo di riferimento per l’attività oftalmologica ambulatoriale chirurgica dell’area, con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore integrazione tra i diversi presidi ospedalieri e di avvicinare l’offerta alle esigenze della popolazione.

"Ringrazio i miei colleghi, la direzione aziendale, il direttore Vito Giudice e tutto il personale per il costante supporto – ha dichiarato la nuova responsabile di Sezione, Teresa Mautone – per il rapporto di fiducia reciproca instaurato negli anni e per la quotidiana collaborazione. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il lavoro fatto finora, mettendo a disposizione esperienza e competenze. Sarà importante sviluppare sempre di più una collaborazione tra i diversi presidi ospedalieri, non limitandoci a Livorno, ma lavorando in una vera logica di rete con Cecina, Piombino ed Elba, per essere più vicini alle esigenze della popolazione e garantire percorsi di cura qualificati e omogenei".

"Il conferimento di questo incarico rappresenta un riconoscimento importante del percorso professionale della dottoressa Mautone, maturato attraverso una significativa esperienza clinica e chirurgica e una formazione specialistica specifica - ha sottolineato Maria Letizia Casani, direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Le competenze acquisite costituiscono un valore aggiunto per lo sviluppo dell’attività oftalmologica e per il rafforzamento della collaborazione tra i diversi professionisti e presidi. Con l'occasione ringrazio il dottor Vito Giudice, direttore dell’Unità operativa compelssa di Oculistica, per l’azione di miglioramento e potenziamento dell’offerta e, insieme a lui, tutti i medici che, con professionalità e disponibilità, si stanno impegnando quotidianamente per garantire continuità assistenziale e un elevato livello di qualità delle prestazioni".

Teresa Mautone si è laureata in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pisa e nel 2015 ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia con 110/110 e lode. Dal 2016 è dirigente medico di Oftalmologia a rapporto esclusivo presso l’U.O. Oculistica di Livorno. Nel corso della sua esperienza nell’Azienda USL Toscana nord ovest ha prestato servizio inizialmente presso i presidi di Cecina e Piombino, per poi proseguire la propria attività presso l’ospedale di Livorno. Particolarmente significativa la formazione maturata nell’ambito della chirurgia vitreoretinica. Negli ultimi tre anni ha eseguito circa 1.500 interventi chirurgici, un’attività che rappresenta uno degli elementi qualificanti del suo percorso professionale. A questa si affianca l’esperienza nella ricerca clinica , con la partecipazione a trial multicentrici nazionali e internazionali, in particolare nei settori della cataratta, del glaucoma e delle patologie della superficie oculare.