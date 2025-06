Rinnovabili, al via i corsi per gli istallatori

In programma corsi di aggiornamento obbligatori per l'abilitazione di tecnici e imprese all'istallazione di impianti FER

PROVINCIA DI LIVORNO — Sono in partenza, da metà Giugno, i corsi obbligatori di aggiornamento professionale per installatori di impianti Fer (Fonti energie rinnovabili) organizzati da Cedit, l'Agenzia Formativa di Confartigianato Imprese Toscana in collaborazione con Confartigianato Imprese Livorno. Si tratta di corsi necessari per mantenere i requisiti di responsabile tecnico che dovranno essere svolti ogni tre anni e comunque entro il 31 Dicembre 2025.

Il corso deve essere svolto da tutti i responsabili tecnici, già abilitati, di imprese installatori di impianti FER che dovranno frequentare, obbligatoriamente, un corso di aggiornamento di 16 ore. Per coloro, invece, che hanno acquisito l’abilitazione dal primo gennaio 2017 il corso sarà di 80 ore, se non in possesso di titolo di studio adeguato.

Il corso rinnova l’abilitazione necessaria per svolgere l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti termoidraulici (caldaie, caminetti e stufe a pellet, legno, ma anche pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs e sistemi solari termici) e impianti elettrici (sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici). Informazioni e iscrizioni sul sito Cedit.