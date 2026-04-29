Crociere "Maggio da record, bene per il commercio"

Il viaggio verso la salvezza della balena Timmy caricata su una chiatta e trasferita in acque danesi

Confesercenti esprime soddisfazione per le opportunità date dal traffico delle crociere in città

LIVORNO — Livorno si prepara a vivere un mese di Maggio da record sul fronte crocieristico. Sono 65 le navi attese in porto con un afflusso stimato di oltre 120mila passeggeri, numeri che confermano la centralità dello scalo labronico nei traffici turistici del Mediterraneo.

Lo scrive Confesercenti in una nota.

“Si tratta di un’opportunità importante per tutto il sistema economico del territorio – afferma Alessandro Ciapini, direttore provinciale di Confesercenti Livorno –. L’arrivo di un numero così significativo di crocieristi può generare ricadute positive per il commercio, la ristorazione e i servizi, contribuendo a dare slancio alle imprese locali”.

"Il calendario particolarmente intenso previsto per il mese di maggio rappresenta infatti un’occasione per valorizzare l’offerta cittadina e migliorare la capacità di accoglienza", prosegue la nota.

“È un momento favorevole – prosegue Ciapini – per rafforzare la sinergia tra tutti gli attori del territorio, dalle istituzioni agli operatori economici, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e attrattiva”.

Confesercenti sottolinea l’importanza di continuare a investire nella promozione e nella qualità dei servizi: “La presenza delle crociere rappresenta un valore aggiunto per Livorno e per tutta la costa. Lavorare insieme per intercettare questi flussi significa sostenere concretamente il tessuto commerciale e turistico locale”.

Un trend positivo che, se consolidato, può contribuire in maniera significativa alla crescita dell’economia cittadina nel corso dell’intera stagione.