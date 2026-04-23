Bedimensional, intesa con Comune e Regione

Firmato il protocollo d'Intesa alla presenza del governatore Giani e dell'assessore Marras. La Regione punta a favorire l'innovazione

COLLESALVETTI — Attrazione imprese, intesa tra Regione, Comune Collesalvetti e azienda BeDimensional. La Regione si impegna a creare un contesto favorevole a chi investe in innovazione in Toscana.

“La Toscana continua a investire con decisione su un modello di sviluppo fondato sull’innovazione, sulla qualità industriale e sulla capacità di attrarre imprese ad alto contenuto tecnologico. L’iniziativa di BeDimensional va esattamente in questa direzione, rafforzando una filiera strategica e creando le condizioni per nuova occupazione qualificata e crescita sostenibile. Come Regione accompagniamo questi percorsi perché crediamo che la competitività del nostro territorio passi dal sostegno a realtà capaci di trasformare ricerca e know‑how in produzione industriale avanzata, mantenendo in Toscana valore, competenze e sviluppo di lungo periodo”.



Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo questa mattina alla presentazione del nuovo stabilimento industriale di Livorno e alla firma del protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Collesalvetti e l'azienda BeDimensional, avvenuta presso l'interporto Vespucci di Guasticce.





La firma è stata sottoscritta dal ceo di BeDimensional Vittorio Pellegrini, dalla sindaca di Collesalvetti Sara Paoli e dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana Leonardo Marras, il quale ha dichiarato: “Questo è il tipo di investimento che vogliamo attrarre e accompagnare in Toscana: solido, innovativo e con una visione industriale chiara. Il progetto di BeDimensional a Collesalvetti dimostra che anche nei settori più avanzati, il nostro territorio è competitivo e in grado di offrire opportunità concrete di sviluppo. Parliamo di un’iniziativa che porta occupazione qualificata, rafforzando la nostra capacità produttiva e si inserisce pienamente nel percorso verso la sostenibilità che stiamo sostenendo come Regione. Il nostro obiettivo è continuare a creare un contesto favorevole per chi investe in innovazione e produzione, consolidando una base industriale moderna e dinamica”.



All'evento, moderato dal giornalista Massimo Cerofolini, hanno partecipato rappresentanti delle isituzioni e del mondo produttivo della provincia di Livorno. Tra questi, era presente anche il consigliere regionale Alessandro Franchi.