Covid, doppio zero in provincia di Livorno

Né nuove positività al coronavirus né decessi nelle ultime 24 ore sull'intero territorio provinciale. In Toscana 18 nuovi casi e due vittime

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno non sono state accertate nuove positività al coronavirus e non sono stati rilevati ulteriori decessi collegati al Covid-19. Un doppio zero, dunque, che conferma la frenata dei contagi sul territorio labronico cui si assiste da giorni.

Restano così 17.505, quanti ieri, i casi di coronavirus rilevati a Livorno e provincia dall'inizio dell'epidemia: la maggior parte risultano guariti, 416 i deceduti.

In Toscana, nell'arco delle ultime 24 ore, sono stati contati complessivamente 18 nuovi casi di positività al virus e due decessi, avvenuti nelle province di Firenze e Arezzo. I toscani ricoverati sono oggi 126 (4 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.