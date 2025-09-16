Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 16 settembre 2025
Sport e trasferte, accordo fra Coni e Blu Navy
Sport martedì 16 settembre 2025 ore 09:00

Sport e trasferte, accordo fra Coni e Blu Navy

L'accordo è stato siglato fra Coni Toscana e la compagnia di navigazione che collega Portoferraio e Piombino



ISOLA D'ELBA — Lo scorso 8 Settembre il Coni Toscana ha sottoscritto un accordo con la società Blu Navy valido fino al 30/06/2026 per agevolare le società che si recheranno all’Isola d’Elba per disputare le gare ufficiali dei campionati.

Tale accordo prevede sconti riservati ai “tesserati di Società e Associazioni Sportive affiliate agli organismi sportivi facente parte del Coni Toscana” e ai loro sostenitori, sulle tariffe normalmente previste per la tratta Piombino-Portoferraio-Piombino.

"Dobbiamo ringraziare la sensibilità mostrata dalla Compagnia Blu Navy che consentirà con questo accordo di tornare alla normalità per il trasporto degli atleti da e per l’Isola d’Elba consentendo la normalizzazione di tutti i campionati e manifestazione di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva", ha dichiarato Giovanni Giannone delegato CONI della provincia di Livorno, dopo la decisione di annullare le convenzioni in essere con altre compagnie.

"Purtroppo in questi mesi abbiamo visto annullare diverse partite e soprattutto abbiamo visto il pericolo di limitare la partecipazione di attività sull’ Isola d’Elba, territorio importante per il movimento sportivo della nostra provincia. Ora ci attendiamo che anche altre Compagnie vogliano impegnarsi in questo percorso per il bene dello sport ma soprattutto per i tanti giovani che svolgono attività sull’ Isola. Un grande risultato per lo sport, un impegno che ci eravamo assunti e che oggi è realtà”, ha concluso Giannone.

