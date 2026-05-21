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Elezioni Venerdì 22 Maggio 2026 ore 13:58

Amministrative a Capraia, sfida a tre

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È l'unico Comune della Provincia di Livorno in cui i cittadini domenica e lunedì sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco



ISOLA DI CAPRAIA — Sono tre i candidati a sindaco di Capraia Isola, in questa tornata elettorale 2026 che si svolgerà domenica 24 e lunedì 25 Maggio.

Si tratta dell'unico Comune sl voto in provincia di Livorno e del Comune più piccolo per popolazione residente della Toscana, in cui le dimissioni di gran parte dei consiglieri aveva provocato la decadenza del sindaco Lorenzo Renzi e il commissariamento.

Le tre liste in campo sono "Obiettivo Capraia Nuove Energie", guidata dallo stesso Lorenzo Renzi, "Per Capraia", guidata da Maria Ida Bessi, ex sindaca dell'Isola ed ex presidente della Provincia e "Fiamma Tricolore", guidata da Mauro Dorini.

Qui di seguito le liste con i simboli e i nomi di tutti i candidati a consigliere comunale.

I seggi elettorali saranno aperti domenica 24 Maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 Maggio dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura dei seggi, lunedì pomeriggio, inizierà lo spoglii delle schede.


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