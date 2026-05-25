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Politica Lunedì 25 Maggio 2026 ore 15:00

Urne chiuse a Capraia, affluenza del 75,63%

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Foto di archivio

Subito dopo la chiusura dei seggi elettorali al vio lo spoglio delle schede. Tre i candidati in corsa per la carica di sindaco



ISOLA DI CAPRAIA — Chiuse le operazioni di voto per le elezioni amministrative del Comune di Capraia Isola.

Nelle due giornate di ieri ed oggi in totale ha votato il  75,63% degli aventi diritto al voto. 

Mentre ieri, prima giornata di voto si era registrato un calo nell'affluenza di circa il 5% rispetto alle scorse elezioni amministrative, invece i dati finali dell'affluenza indicano per il 2026 un'affluenza superiore quasi del 2%, quando votò il 73,76%.

Subito dopo la chiusura del voto al via con lo spoglio delle schede elettorali.

La sfida per la guida del Comune ha visto tre liste in campo:

- Obiettivo Capraia Nuove Energie", guidata dall'ex sindaco Lorenzo Renzi;

- "Per Capraia", guidata da Maria Ida Bessi, ex sindaca dell'Isola ed ex presidente della Provincia;

- "Fiamma Tricolore", guidata da Mauro Dorini.

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