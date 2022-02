Vento e mareggiate, scatta l'allerta arancione

Previsti forti venti in rotazione sulla costa e le isole dell'Arcipelago Toscano con raffiche anche fino a 120 chilometri orari

LIVORNO — Per la giornata di domani lunedì 21 Febbraio sono previsti venti forti e mareggiate in particolare sulla costa meridionale, il canale di Piombino, l'Elba e tutto l'Arcipelago toscano.

Per questo motivo la Sala unificata della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per vento dalle ore 6 alle 12 di domani e per mareggiate dalle 12 alle 23,59.

L'allerta meteo per vento e mareggiate sarà invece arancione dalle ore 12 alle ore 20 di domani, lunedì 21 Febbraio.

Nel dettaglio per la giornata di domani domani è previsto un rapido rinforzo del vento di Libeccio (SO) con raffiche fino a 80-90 chilometri orari nell'Arcipelago e fino a 70-80 sulla costa centrale e rilievi retrostanti, oltre che sui crinali appenninici orientali e sottovento ad essi; tra fine mattinata e pomeriggio venti in intensificazione e rotazione a Ponente (O) e poi a Maestrale (NO) con possibili raffiche fino a 100-120 chilometri su tutto l'Arcipelago, sul canale di Piombino e localmente sulla costa centro-meridionale, fino a 80-100 sul resto della costa centrale e meridionale, sui crinali appenninici e localmente su Metallifere e Amiata, tra 60 e 80 chilometri orari sulla costa settentrionale e sui rimanenti rilievi, tra 50 e 60 sulle pianure.

I sindaci dei Comuni elbani di Portoferraio, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina e Rio hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, lunedì 21 Febbraio.