Moby Spl promuove l'Italia nel Mar Baltico

La compagnia che naviga sul Mar Baltico con la Princess Anastasia proporrà viaggi verso l'Italia e le isole dell'Arcipelago toscano

MILANO — Moby Spl, la compagnia del Gruppo Onorato Armatori che naviga sul Mar Baltico (leggi qui l'articolo), come si legge in una nota, si prepara a festeggiare nel migliore dei modi il decimo compleanno di St. Peter Line con una serie di iniziative e di progetti legati all'identità che fa della sua nave Princess Anastasia un’isola di Italia e di italianità in mezzo al Baltico. Infatti soprattutto ai turisti dei Paesi Baltici, Russia e Finlandia verranno proposti viaggi in Italia, con le navi di Moby, Tirrenia e Toremar che li porteranno alla scoperta delle spiagge più belle di Sardegna, Sicilia, Arcipelago toscano e Isole Tremiti, con la possibilità – sempre partendo dall’Italia – di scoprire anche le coste della Corsica. Le mini-crociere del cruise-ferry fra Helsinki, San Pietroburgo, Tallin e Stoccolma - come sempre con alcune toccate anche a Riga - si stanno imponendo sempre più.

E al mercato russo che ha rotto il ghiaccio – nel vero senso della parola, come spiegano dal gruppo Onorato Armatori, visto che Princess Anastasia è dotata di speciali apparecchiature che ne fanno anche un rompighiaccio quando il mare è ghiacciato – si sta aggiungendo in modo importante anche quello finlandese, capofila dei viaggiatori di oltre cinquanta nazionalità che hanno scelto Princess Anastasia e Moby Spl per il loro viaggio sul Baltico, approfittando anche dell’opportunità di ottenere gratuitamente a bordo il visto temporaneo per poter restare fino a 72 ore in Russia, partendo dai porti dei Paesi dell’Unione Europea toccati dalla nave. Una straordinaria occasione colta ad esempio da moltissimi giovani e protagonisti dei progetti Erasmus.

La proposta di scoprire l’Italia a bordo delle navi Moby, Tirrenia e Toremar è stata presentata da Moby ad una conferenza stampa svoltasi al Matka, il più grande evento del settore dei viaggi nel Nord Europa, che si svolge al Messukeskus, l’Expo Center di Helsinki, con più di 1000 espositori provenienti da 80 Paesi diversi con oltre 50.000 visitatori e quasi 20.000 professionisti del settore dei viaggi che passano per i padiglioni congressuali.

Alessandro Onorato (foto di repertorio)

“Festeggeremo nel migliore dei modi i dieci anni di St. Peter Line – spiega Alessandro Onorato, che della società con base a San Pietroburgo è il presidente – con un anno ricco di sorprese e iniziative. Moby Spl si configurerà sempre più come un ponte fra i Paesi baltici e l’Italia, offrendo la possibilità ai viaggiatori di quei Paesi di venire anche sulle nostre coste, in un ideale gemellaggio sempre più forte e significativo, con questa campagna di promozione dell’Italia. Moby, Tirrenia e Toremar accoglieranno sul nostro mare i viaggiatori baltici, che hanno già avuto modo di conoscere il nostro stile e le nostre eccellenze su 'Princess Anastasia'. È un cerchio che si chiude: dopo l’isola di Italia in mezzo al Baltico, portiamo il Baltico e le sue popolazioni in Italia”.