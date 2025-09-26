Il video della rissa a Bolzano: il lancio di oggetti e lo scontro corpo a corpo tra le vie del centro
Attualità lunedì 23 giugno 2025 ore 14:45
Falsi messaggi, l'Asl mette in guardia
Fra le truffe emergenti c'è anche quella che arriva tramite un messaggio sui telefoni cellulari spacciandosi per l'Asl
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio smartphone alcuni messaggi in cui si invita a contattare la propria Asl in merito a informazioni importanti sulla propria salute, chiamando numeri con prefisso 895.
Lo fa sapere l'Asl Toscana nord ovest attraverso una nota.
"L'Azienda Usl Toscana nord ovest smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione. - si legge nella nota - I recapiti indicati nei messaggi non appartengono ad utenze aziendali e potrebbero invece essere numeri truffa".
"L'Asl invita tutti i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti", si conclude la nota.
