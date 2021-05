Un patto per la mobilità verso la costa

Oggi in Palazzo Vecchio vertice tra assessori di settore di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa. Si va verso un piano di mobilità sostenibile di area vasta

FIRENZE — Un unico piano della mobilità sostenibile per l'area vasta e metropolitana integrato fra i territori della Toscana nord occidentale: è questo l'obiettivo del lavoro portato avanti in queste settimane dagli assessori e dai tecnici di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa e che presto arriverà a compimento con la firma di un accordo di collaborazione.

Dopo l'avvio del percorso ad inizio aprile con il summit fra i sindaci e la successiva riunione a Lucca di assessori e tecnici, questa mattina a Palazzo Vecchio si sono incontrati l'assessore alle grandi infrastrutture e mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, l'assessora all'ambiente e mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, l'assessore all'urbanistica e mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli e l'assessore alla mobilità e trasporto pubblico locale del Comune di Lucca Gabriele Bove.

All'ordine del giorno, l'ultima versione del testo dell’accordo fra le quattro amministrazioni, frutto del lavoro di approfondimento tecnico delle ultime settimane e che, dopo la condivisione con la Regione Toscana e l’esame delle rispettive giunte, sarà firmato dai sindaci Dario Nardella, Luca Salvetti, Alessandro Tambellini e Michele Conti tra fine giugno e inizio luglio. Sulla base di questa intesa inizierà l'elaborazione di un Piano della Mobilità Sostenibile di area vasta e metropolitana che riguarderà tutta la fascia costiera e l'area metropolitana centrale della regione e che potrà essere ampliata anche a Prato, Pistoia e Massa Carrara.

Obiettivo: il miglioramento del sistema di collegamenti con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie, ai sistemi di trasporto rapido di massa, alle infrastrutture stradali all’intermodalità, dalle nuove connessioni di mobilità leggera e sostenibile ai servizi aeroportuali, al miglioramento della rete stradale.

“Si tratta di un accordo importante – ha spiegato l’assessore Giorgetti - perché abbraccia tutti gli aspetti della mobilità e punta un miglioramento dei collegamenti tra le città e tra Firenze e la costa”. Su questo punto l’assessore Giorgetti ha sottolineato il ruolo della ferrovia, in particolare con collegamenti veloci tra la Costa e la futura stazione dell’Alta velocità Foster e con l’aeroporto Vespucci.

Nell’intesa viene trattato anche il tema degli aeroporti di Firenze e di Pisa considerati “complementari e integrati non alternativi, ognuno con il suo ruolo specifico” ha precisato l’assessore. E ancora quello dell’intermodalità tra mezzi pubblici e privati e relativi parcheggi scambiatori, lo sviluppo e l’integrazione della mobilità ciclabile anche alla luce dei prossimi lavori della ciclovia tra Firenze e Prato, gli interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento come lo Scudo Verde e quelli relativi all’infomobilità.

L’assessore Cepparello di Livorno ha evidenziato l’importanza di definire una strategia di pianificazione della mobilità sostenibile di area vasta e del collegamento tra la costa con Firenze e la Toscana centrale. L’assessore Drigoli di Pisa si è soffermato sull’aspetto storico di questo accordo: "Finalmente si sono superati campanilismi e rivalità tra città che sono complementari e non possono non collaborare". Infine l’assessore Bove di Lucca ha richiamato l’attenzione sull’opportunità rappresentata dal piano per il territorio.