Bloccati nel sottopassaggio a causa della pioggia

È accaduto ieri mattina a Livorno a quattro persone che erano a bordo di una auto elettrica

LIVORNO — Auto elettrica in black out a causa della pioggia. È così che 4 perso sono rimaste bloccate nel sotto passaggio di via Firenze.

Sono riuscite ad uscire dall'auto e poi sono state soccorse dalla Sva Livorno e dalla Protezione civile.

La abbondante pioggia che si è riversata sul terreno ha causato anche abbattimenti di alberi e allagamenti.