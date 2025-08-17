Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 18 agosto 2025
Viola le misure cautelari e finisce in carcere
Cronaca lunedì 19 agosto 2024 ore 10:09

Bloccati nel sottopassaggio a causa della pioggia

È accaduto ieri mattina a Livorno a quattro persone che erano a bordo di una auto elettrica



LIVORNO — Auto elettrica in black out a causa della pioggia. È così che 4 perso sono rimaste bloccate nel sotto passaggio di via Firenze.

Sono riuscite ad uscire dall'auto e poi sono state soccorse dalla Sva Livorno e dalla Protezione civile.

La abbondante pioggia che si è riversata sul terreno ha causato anche abbattimenti di alberi e allagamenti.

